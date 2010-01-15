Тимошенко обіцяє з 2011 року безвізовий режим з країнами ЄС

Кандидат на пост Президента, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що з 2011 року буде запроваджено безвізовий режим з країнами Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

"В цьому році ми стаємо асоціативним членом (ЄС - УНІАН). В цьому році ми входимо в зону вільної торгівлі. В 2011 році ми будемо мати безвізовий режим, стосунки з Європою, і за п’ять років ми мусимо створити всі передумови, щоб Україна стала потужним флагманом Європейського Союзу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, претенденти на посаду глави держави повинні на наступну президентську каденцію ставити завдання зробити Україну учасницею європейської спільноти, європейської родини. "І у нас для цього розпланований кожен рік", - заявила кандидат на пост Президента.