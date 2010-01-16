Польські спостерігачі прогнозують жорсткі вибори на Донбасі

Члени польської делегацій спостерігачів місії CIS EMO прогнозують вкрай жорсткий виборчий процес і одержують інформацію про проблеми в роботі з реєстрами виборців. Про це заявив Томаш ВИВЕЛ, спостерігач місії CIS EMO в Луганську.

«Наша місія спеціально вибрала Донбас для своєї роботи, пам`ятаючи про рівень фальсифікацій 2004 року. І вже в перший же день ми переконалися, що є всі підстави вважати, що виборчий процес тут буде вкрай складним і навіть жорстким. Зокрема, до нас доходить інформація про складнощі доступу до реєстру виборців. Також ми фіксуємо продовження передвиборної агітації у вже заборонений час».

На думку Сільвестра ХРУЩА, інтерес до голосування на Донбасі проявляють також колеги з місії ОБСЄ та інші спостерігачі, що може протидіяти намірам фальсифікацій на початковій стадії.

«Ми щиро розраховуємо на те, що і наша активність, і активність колег з інших місій, зокрема ОБСЄ, мінімізують рівень фальсифікацій вже на початковій стадії. Водночас варто наголосити серйозні упущення в підготовчому етапі виборів і, зокрема, найбільш незрозумілими для нас є питання голосування вдома, роботи спостерігачів і формування списків виборців», - підсумував спостерігач.