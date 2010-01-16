Облога Партією регіонів ЦВК свідчить про невпевненість

У Партії регіонів здають нерви через невпевненість у перемозі свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі політолога Володимира ПОЛЯКОВА щодо інформації про облогу ЦВК наметами Партії регіонів.

«Партія регіонів, не дочекавшись навіть дня голосування, фактично, взяла в облогу ЦВК, розташувавши навколо будівлі свої намети. Це свідчить про те, що у Партії регіонів не впевнені у перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА, тому в них почали здавати нерви», - наголосив експерт.

«Ніхто з кандидатів, які мали б більше підстав для хвилювання у фальшуванні виборів, окрім Віктора ЯНУКОВИЧА не вивів людей на вулиці ще до голосування»,- підкреслив В.ПОЛЯКОВ.

За словами політолога, окрім невпевненості такі дії Партії регіонів свідчать про намагання тиснути на членів ЦВК напередодні підрахунку результатів першого туру президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, біля приміщення Центральної виборчої комісії на площі Лесі Українки в Києві триває монтаж конструкцій сцени. Крім того, по периметру площі, за огорожею ЦВК, встановлені намети синього кольору. На них немає жодної політичної символіки і в них перебувають люди переважно молодого віку. Також на площі розташовано великий намет зеленого кольору, на якому є напис: “Приймальна народного депутата Ельбруса ТЕДЕЄВА (фракція Партії регіонів)”.