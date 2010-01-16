Грузини обіцяли не з'являтися на дільницях у Донецьку

Голова комітету з питань оборони і безпеки парламенту Грузії Гіві ТАРГАМАДЗЕ гарантував невтручання в процес виборів Президента України, а також недопущення появи грузинських громадян на виборчих дільницях Донецька та області і в разі, якщо члени грузинської делегації не одержать статусу спостерігачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. ТАРГАМАДЗЕ заявив сьогодні на особистій зустрічі з Донецьким міським головою Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ.

За повідомленням прес-служби Донецької міської ради, О.ЛУКЬЯНЧЕНКО і секретар Донецької міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО провели зустріч з Консулом Посольства Грузії в Україні Теймуразом НИШНИАНІДЗЕ і Г.ТАРГАМАДЗЕ.

В ході зустрічі було розглянуто питання прибуття до Донецька великої кількості грузинських громадян.

«Ми були вимушені запросити Вас задля роз`яснення з одного питання, а саме прибуття в Донецьку область 879 грузинських громадян, 297 з яких прибули вчора чартерними рейсами до Донецька, - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - У нас викликає побоювання мета візиту такої великої кількості грузинських громадян в Донецьк і область». За словами мера, громадяни Грузії метою візиту до Донецька називають приватний візит, в той же час кінцевою метою називають Центральну виборчу комісію України.

У свою чергу, Г. ТАРГАМАДЗЕ пояснив, що «позиція міської влади Донецька викликає подив і побоювання за візит грузин в місто». Він додав, що «грузини їздять до Донецька часто і у своїх справах, на мій погляд, це нормальна міграція наших громадян».

Голова парламентського комітету пояснив перебування такої великої кількості грузинських громадян на території Донецької області тим, що всі вони чекають розгляду питання про надання їм статусу спостерігачів на виборах Президента України.

«Поки це питання вирішуватиметься, було ухвалено рішення привезти цих людей наперед. І тому зараз їх візит до Донецька є приватним, можете вважати їх туристами», - зазначив Г.ТАРГАМАДЗЕ.