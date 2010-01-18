Опрацювали 3,11% бюлетенів: Симоненко перегнав Ющенка

За результатами опрацювання 3,11% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

За результатами опрацювання 3,11% протоколів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 39,19% голосів виборців.

На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 25,08%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 10,87%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,18%, на п’ятому - Петро СИМОНЕНКО – 4,11%.

Далі йдуть Віктор ЮЩЕНКО (4,02%), Володимир ЛИТВИН (2,78%), Олег ТЯГНИБОК (1,13%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,0%), Олександр МОРОЗ (0,58%). Не підтримали жодного кандидата - 2,14% виборців.