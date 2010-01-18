ЦВК опрацювала більше 40% протоколів
06:04, 18 січня 2010Політика
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Розстановка сил не змінилася
За результатами опрацювання 42,13% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 36,62% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,47%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.
На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 13,10%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,79%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,89%.
Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,66%), Володимир ЛИТВИН (2,42%), Олег ТЯГНИБОК (1,31%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,18%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,43%). Не підтримали жодного кандидата - 2,23% виборців.
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