ЦВК опрацювала більше 40% протоколів

За результатами опрацювання 42,13% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 36,62% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 13,10%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,79%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,89%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,66%), Володимир ЛИТВИН (2,42%), Олег ТЯГНИБОК (1,31%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,18%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,43%). Не підтримали жодного кандидата - 2,23% виборців.