Ющенко: за результатами виборів національна ідея не зазнала поразки
11:38, 20 січня 2010Політика
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Президент подякував за роботу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що за результатами виборів національна ідея не зазнала поразки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з провідними представниками української інтелігенції.
В.ЮЩЕНКО подякував їм за роботу, проведену до виборів Президента.
«Ми донесли багато того, що потрібно знати українському народу з точки зору українського національного вибору», - сказав В.ЮЩЕНКО.
«Я не вважаю, що національна ідея зазнала поразки», - зауважив Президент. За його словами, вибори лише показали, наскільки ця тема ще залишається нерозробленою.
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