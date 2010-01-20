Ющенко: за результатами виборів національна ідея не зазнала поразки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що за результатами виборів національна ідея не зазнала поразки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з провідними представниками української інтелігенції.

В.ЮЩЕНКО подякував їм за роботу, проведену до виборів Президента.

«Ми донесли багато того, що потрібно знати українському народу з точки зору українського національного вибору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я не вважаю, що національна ідея зазнала поразки», - зауважив Президент. За його словами, вибори лише показали, наскільки ця тема ще залишається нерозробленою.