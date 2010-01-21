У Януковича зраділи приїзду Зурабова

Фракція Партії регіонів вважає, що приїзд до України Надзвичайного і Повноваженого Посла Російської Федерації стане «стабілізаційним фактором».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона підкреслила, що «завжди краще, коли посол є».

За словами Г.ГЕРМАН, «ми дуже зацікавлені в поліпшенні відносин між Україною і Росією, і приїзд посла РФ до Києва ми прочитуємо однозначно, як фактор стабілізаційний».

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.

Разом з тим 11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ надіслав відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

19 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.

20 січня Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ повідомив, що М.ЗУРАБОВ прибуде до Києва "найближчим часом". "Посол приїде до другого туру виборів Президента України, призначених на 7 лютого. Точну дату ще належить узгодити, але приїзд відбудеться найближчим часом", - сказав В.ЛОСКУТОВ.