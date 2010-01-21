Чиновників, які затягнують видачу актів на землю, будуть штрафувати?

Кабінет міністрів України пропонує встановити 30-денний термін для видачі громадянам державних актів на право власності на землю.

Про це йдеться в законопроекті №5536 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процедури посвідчення права власності на землю», внесеному до парламенту 19 січня ц.р.

Згідно з документом, при придбанні права власності на земельну ділянку декількома набувачами або в разі відсутності на державному акті на право приватної власності на землю, державному акті на право власності на землю (земельна ділянка) місця для проставляння позначки про перехід права власності на земельну ділянку набувачу або відчужувачу земельної ділянки протягом 30 календарних днів із дня подачі ним до органу, що здійснює видачу акту, документів, передбачених законодавством, видається державний акт на право власності на земельну ділянку.

При цьому пропонується встановити, що порушення посадовцем встановленого законодавством терміну видачі державного акту на право власності на земельну ділянку тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас дії, здійснені посадовцем, з якого протягом року стягнули адміністративний штраф за таке ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.