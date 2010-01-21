У БЮТ кажуть, що виборці Тігіпка і Яценюка голосували за демократію

Те, що політики Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК не заявили про свою підтримку кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, не означає, що їхні виборці підтримають “кримінал, який представляє Віктор ЯНУКОВИЧ”, заявив заступник голови парламентської фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ (розміщено на офіційному сайті БЮТ).

«Якщо «регіонали» переконані, що виборці цих двох кандидатів забули, як Партія регіонів видирала Арсенія ЯЦЕНЮКА з крісла спікера, а Ганна ГЕРМАН і Борис КОЛЕСНІКОВ наперебій називали його «трусом» і «немужчиною», то вони вважають, що виборці А.ЯЦЕНЮКА і С.ТІГІПКА нічого не розуміють у політиці», – заявив С.СОБОЛЄВ.

Депутат вважає, що “всі спроби команди В.ЯНУКОВИЧА перетягнути в другому турі голоси виборців С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА, Віктора ЮЩЕНКА, Юрія КОСТЕНКА, Анатолія ГРИЦЕНКА тощо приречені на провал, бо виборці цих кандидатів голосували за демократію, а не за диктатуру Партії регіонів». А заклики «регіоналів» до українців про те, що, обираючи В.ЯНУКОВИЧА Президентом, вони голосують за переміни, «є не що інше, як дешевий фарс із розрахунком», сказав С.СОБОЛЄВ.

«Коли Партія регіонів заявляє про переміни з В.ЯНУКОВИЧЕМ, вона забуває пояснити, що це за переміни. А саме – здача газової труби, здача державної мови, повернення «азаровщини» в економічну сферу й головна переміна – прихід до влади криміналітету й розгул організовано-злочинних угруповань», – цитує С.СОБОЛЄВА сайт БЮТ.