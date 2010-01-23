Тимошенко розділила патріотів на тих, що продаються, й справжніх

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за будь-якого результату президентських виборів дострокових виборів до Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Бучі Київської області.

«Безумовно, ніяких дострокових виборів ніхто оголошувати не буде. Але сьогодні просто величезна загроза, що от такі продажні «патріоти і демократи», тому що справжні патріоти і демократи не продаються, а от продажні нормально продаються, і завжди є ціна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Партія регіонів своєю обіцянкою щодо оголошення дострокових парламентських виборів намагається підкупити кандидатів від демократичних сил задля своєї перемоги у другому турі.

«Це вони зараз у другому турі трошечки прикупили демократів, не тільки конкретними речами, а ще й обіцянками, що вони у 2010 році проведуть дострокові вибори до парламенту, і ті, хто зараз із політики відходять, вони отримають там своє місце в парламенті», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.