Березовський: вибираючи між поганим і дуже поганим, вибираю Тимошенко

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що з двох зол - менше ТИМОШЕНКО. Про це він заявив в інтерв`ю Радіо "Свобода".

«На жаль, Україна зараз стоїть перед вибором між дуже поганим і дуже поганим, - сказав він. - Це не значить, що це два однакових зла, але абсолютно очевидно, що ні Віктор ЯНУКОВИЧ, ні Юлія ТИМОШЕНКО, ставши президентом України, не вирішать найголовнішої проблеми - жорсткого протистояння двох частин суспільства. Одна - та, яка спрямовувалася в майбутнє, в цивілізацію, і друга - яка тягне назад, у варварство”, - вважає Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

На його думку, Помаранчева революція не була марною, але «той баланс, який був в 2004 році, він, на жаль, в 2009-му практично такий же, 50 на 50 приблизно». Пропорція тих, хто обирає майбутнє і минуле "до 2007 року змінилася приблизно три до двох. А потом очікування не виправдалися. Безумовно, провина повністю лежить і на ЮЩЕНКУ, і на ТИМОШЕНКО, тут їх розділяти, на жаль, не можна. І тому в суспільстві баланс змінився, прийшов до тієї ж ситуації, яка була в 2004 році”, - зазначив бізнесмен.

Бізнесмен вважає, що Віктор ЮЩЕНКО назавжди увійде до історії «як великий реформатор України». «Водночас він увійде до історії України, як людина, яка не змогла реалізувати той величезний потенціал довіри, який йому було дано, він міг зробити значно більше. Він ідеолог, а не політик, саме політична слабкість призвела до того, що ми сьогодні бачимо», - зазначив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він зізнався, що намагався підтримувати в цій виборчій кампанії чинного президента України. «І робив все, що в моїх силах, я маю на увазі морально і так далі. Фінансово я ніяк не брав участь в цій кампанії, на відміну від 2004 року, - заявив бізнесмен. - А що стосується моїх переваг зараз, в цьому виборі між дуже поганим і дуже поганим, безумовно, я хотів би, щоб перемогла ТИМОШЕНКО», - підкреслив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

У Росії, на думку Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, “ставка завжди робилася на Януковича, ніяких сумнівів не немає, бандитський режим в Росії, природно, бачить в Януковичі свого. Просто тонше це робиться. Але це зовсім не означає, що зусиль докладається менше, ніж в 2004 році. Я вважаю, що зусиль значно більше, і ресурс значно більше, просто це все тихо, непомітно, зокрема для Заходу”.