Томенко нагадав регіоналам, як вони принижували суверенність Гондурасу

Фракція БЮТ готова розглядати зміни до закону про вибори Президента, але не тільки ті, що пропонує фракція Партії регіонів, а й ті, що пропонує БЮТ.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи ініціативу фракції Партії регіонів про скликання позачергової сесії парламенту 28 січня.

М.ТОМЕНКО нагадав, що одним з питань порядку денного фракція Партії регіонів пропонує розглянути зміни до закону про вибори, зокрема, щодо вилучення пункту стосовно повноважності комісії лише за наявності дві третини складу та доповнення щодо заборони змін складу комісій пізніше, ніж за два дні до повторного голосування.

«Ми готові розглянути дискусійні статті, які можуть призвести до фальсифікацій закону про вибори, але не лише ті статті, на яких наполягає фракція Партії регіонів, а й наші зауваження», - сказав він.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, це стосується положень щодо голосування вдома, та внесення змін до списків виборців безпосередньо в день голосування.

М.ТОМЕНКО нагадав, що раніше представники фракції Партії регіонів заявляли, що тільки «в Гондурасі та в племені тумбу-юмбу можуть вноситися зміни до закону про вибори між першим та другим туром».

«Нам приємно, що Партія регіонів визнала свою помилку і визнала, що для забезпечення проведення демократичних виборів можливе внесення змін між першим та другим туром», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що до цього фракцією Партії регіонів робилося все, аби заблокувати розгляд будь-яких змін до закону, і наводилися різні аргументи, навіть ті, які «принижували суверенність Гондурасу».