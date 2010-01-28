Регіонали надумали судитися через «дурне рішення» щодо Луценка

Фракція Партії регіонів звернеться до суду в разі призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником і виконуючим обов`язки міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).

Він підкреслив: «Якщо таке дурне рішення, що показує ступінь агонії ТИМОШЕНКО, буде, значить, безумовно, ми звернемося до суду».

За словами М.АЗАРОВА, сьогодні проблема в тому, що на посту прем`єр-міністра України «перебуває людина, яка вирішила за будь-якою ціною триматися у владі і йде на все, що завгодно».

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд не може призначити нового першого заступника міністра внутрішніх справ, оскільки відсутній міністр, який повинен пропонувати кандидатуру.

Він підкреслив, що якщо таке рішення буде ухвалено, то «це грубе порушення законодавства України».