Верховна Рада створила ТСК щодо Межигір’я

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки законності передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції «Межигір`я».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 198 з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Для ухвалення рішення про створення ТСК достатньо 150 голосів депутатів.

Підтримали створення ТСК 148 депутатів від БЮТ, 48 від НУ-НС і двоє позафракційних.

ТСК має перевірити усі аспекти цього питання та надати суспільству достовірну інформацію з цього приводу.

Кількісний склад ТСК становить 11 народних депутатів України. Зокрема, 4 від фракції Партії регіонів, 3 - від БЮТ, 2 - від НУ-НС та по 1 від Блоку Литвина і КПУ.

Головою ТСК обрано депутата від БЮТ Бориса ШИЯНОВА, а його заступником - депутата від НУ-НС Володимира АР`ЄВА.

Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що підпише дану постанову лише тоді, коли усі фракції ВР подадуть свої кандидатури до складу ТСК, оскільки до цього часу це зробили тільки фракції НУ-НС і БЮТ.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії становитиме три місяці, а звіт планується заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше тримісячного терміну.