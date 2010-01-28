Янукович вирішив, що Тимошенко безграмотна

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен відмінити сьогоднішню постанову Кабінету міністрів про призначення Юрія ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника міністра, в.о. міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі.

Він наголосив, що з правової позиції у Ю.ЛУЦЕНКА після рішення Верховної Ради про відправлення його у відставку немає жодних шансів працювати міністром.

«Те, що робить ТИМОШЕНКО, це порушення закону. Це демонструє її безграмотність відносно закону, своїх обов’язків і держави», - заявив кандидат у президенти.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що В.ЮЩЕНКО може відмінити цю постанову Кабміну, і в такому випадку у Ю.ТИМОШЕНКО залишиться лише можливість звернутися до Конституційного Суду.

«Якщо Президент цього не зробить, ми звернемося до суду і будемо наполягати, щоб рішення суду було в рамках закону», - підкреслив він.