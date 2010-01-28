Луценко просвітив Литвина: донецькі за гріх мають лоха не кинути

Перший заступник міністра, в.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не зводитиме рахунків з Блоком Литвина і КПУ, які сьогодні разом із Партією регіонів проголосували за його відставку.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що не буде притягувати до відповідальності окремих представників цих політичних сил за зловживання у певних галузях економіки.

"У нас були деякі претензії до деяких службовців очолюваних "литвинівцями" та комуністами галузей. Але вони носять характер, який поки що не може говорити про систематичні зловживання. Тому я не хочу кидатися багнюкою у тих, хто поступив неетично", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він сказав, що йому дуже прикро за сьогоднішній вчинок депутатів цих політичних сил, які голосували разом із "регіоналами". "У параграфі першому Донецького устава написано: "Лоха гріх не кинути". А лохом вважається кожен, хто є слабкий. Слабість - ось таких політичних раскладів і проявляється", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.