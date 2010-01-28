ПР: Луценко, з його освітою, міг бути міністром, а заступником - ні

Фракція Партії регіонів сьогодні подасть позов до Київського окружного адміністративного суду щодо незаконності призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ.

Про це сказав в інтерв`ю агентству УНІАН перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він висловив сподівання, що «достатньо швидко ми отримаємо відповідне рішення суду, оскільки ця справа не потребує довгих з’ясувань».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що рішення уряду щодо призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ України ухвалено «як мінімум з двома грубими порушеннями». Він наголосив, що йдеться про те, що в Ю.ЛУЦЕНКА «немає тієї освіти, яка дозволяє призначати його на посаду державного службовця».

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що, будучи міністром, Ю.ЛУЦЕНКО займав політичну посаду, а перший заступник міністра – це державний службовець щодо якого в законодавстві України є певні критерії для призначення його на державну службу. Крім того, О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що відповідно до закону України «Про Кабінет міністрів України» призначення на посаду заступника міністра відбувається «виключно за поданням міністра, а такого міністра в Україні не існувало, який би міг подати кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКА на затвердження».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «сподівання на те, що Ю.ЛУЦЕНКО далі буде працювати в Міністерстві внутрішніх справ є абсолютно марні». Він додав, що також «марні сподівання, що вдасться використати систему для зриву виборів чи коригування їх результатів».

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що дії Юлії ТИМОШЕНКО щодо призначення Ю.ЛУЦЕНКА виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ свідчать про те, «що це в неї чи не остання надія на використання інструменту, який мав би забезпечити зрив виборів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.