Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ готовий піти з політики, за умови створення в країні справжньої української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

“Я колись давно сказав, що як тільки у нас буде українська чесна і прозора влада, я не цікавлюсь кар’єрою чиновника або політика», - зауважив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр додав, що найбільше задоволення йому приносить наукова та літературна діяльність, а також служіння Богу.

«Я - науковець, мені цікаво писати книги, для мене дуже важливо проповідувати вчення Господа Нашого Ісуса Христа – от це і є те, що дійсно мені доставляє в житті радість», - пояснив він.