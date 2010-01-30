Аби виконати демогафічну програму Януковича українці мають жити 110 років?

Передвиборну обіцянку кандидата на пост Президента, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про 50 мільйонів українців у 2020 році неможливо виконати ані за допомогою стимуляції народжуваності, ані шляхом збільшення тривалості життя.

Про це у статті для газети «Дзеркало тижня » заявив співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Павло ШЕВЧУК.

За його словами, зокрема, для збільшення кількості громадян України до 50 мільйонів шляхом продовження тривалості життя, середній вік українця повинен стати довшим за століття.

«Якби всі люди вмирали лише по досягненні 110 років і не було міграції (так зване «закрите» населення: ніхто не виїздить і не приїздить), то, за умови, що народжуваність збережеться на рівні 2008 року (за 2009-й ще немає остаточних даних), чисельності населення 50 мільйонів Україна досягла б уже в 2017 році, а на початок 2020-го збільшила б чисельність населення до 51,023 млн. осіб. Рівень реалістичності такої умови кожен може собі уявити», - сказав П.ШЕВЧУК.

Також він вважає малоймовірним збільшення кількості громадян України до 50 млн. шляхом стимуляції рівня народжуваності.

«Якби рівень смертності зберігався на рівні 2008 року і не було міграційних переміщень, то рівень народжуваності (сумарний показник) мусив би зрости удвічі-втричі. За таких умов чисельність 50 млн. населення досягається в середині 2020 року за лінійною функцією, - зазначив експерт. - Чи хочуть українки народжувати майже по п’ятеро дітей (якщо врахувати якийсь відсоток безпліддя)?».

Єдиним реальним, але небажаним способом збільшити кількість українців до 50 мільйонів є, на думку експерта, стимуляція масової й неконтрольованої імміграції до України.

«За умови, що збережеться сучасний рівень народжуваності та смертності, а також не буде еміграції (ніхто не виїздить), і з урахуванням того, що іммігранти також народжують і помирають, як українці, слід було би приймати щорічно від 615 до 773 тис. мігрантів. Загальна чисельність іммігрантів становила б 7,6 млн. осіб за 2010 - 2020 рр., а чисельність населення 50 млн. була б досягнута у першій половині 2020 року. З приводу реалістичності складно щось сказати», - констатував експерт.