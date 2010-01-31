Тимошенко побачила під Києвом бойовиків

Прем`єр Юлія Тимошенко заявила, що навколо Києва будинки відпочинку заповнені бойовиками, які готові до захоплення влади.

Про це вона сказала в інтерв`ю 5 каналу.

"Те, що було у 2004 році Янукович повторює і сьогодні. У ЦВК "ківаловщина", на дільницях - фальсифікації", - наголосила прем`єр, повідомляє прес-служба уряду.

"Знову "каруселі", знову голосування на дому, де докидаються просто сотні тисяч бюлетенів і, крім того, ще і навколо Києва всі будинки відпочинку, бази відпочинку повністю заповнені бойовиками, які готові до будь-якого варіанту захоплення влади", - зазначила Тимошенко.

"Все це ми пам`ятаємо з 2004 року. Янукович не змінився, його методи не змінились і, власне, і його політика не змінилася. І тому, так як і в 2004 році ми їх жорстко поставимо на місце, і йому ні за яких обставин не бачити влади в Україні", - підкреслила прем`єр.

Відповідаючи на питання, як вона збирається цьому запобігти, Тимошенко відповіла: "Спокійно, врівноважено, законно і користуючись виключно однією можливістю - це переконати людей, об`єднати людей і дійсно, щоб вони стали на захист України".

Крім того, Тимошенко заявила, у випадку її перемоги на президентських виборах олігархи "стануть простими бізнесменами, які працюватимуть на загальних правилах, однакових для всіх".

"Вони будуть підпорядковані законам, а не праву хабара. І саме головне треба знати, що олігархія - це не бізнес, це використання політики для того, щоб ресурси держави направляти в розвиток окремих родин, а не кожного громадянина", - сказала прем`єр.

За словами Тимошенко, в Україні необхідно "усунути клани від влади".

"Маріонетка, яку вони виставляють зараз вперед, власне рухають його, як свого єдиного кандидата в президенти Віктора Януковича, це ще і небезпечна людина, тому що вона сповідує жорстко антиукраїнську політику, жорстко антиукраїнські дії", - наголосила Тимошенко.

Українська правда