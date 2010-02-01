Партія регіонів пропонує звільнити голову Верховного Суду

Депутати від Партії регіонів пропонують звільнити Василя ОНОПЕНКА з посади голови Верховного Суду України.

Відповідний проект постанови "Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про обрання судді Верховного Суду України” зареєстровано у парламенті народними депутатами Валерієм БОНДИКОМ і Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.

У пояснювальній записці до проекту, його автори підкреслюють, що підставою для внесення даного документа є ситуація, яка, наразі, склалася у судовій системі і є особливо небезпечною під час виборчого процесу.

Депутати нагадують, що відповідно до Конституції України Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Однак, це не дозволяє голові найвищого судового органу судів загальної юрисдикції вчиняти відкритий тиск на суддів та суди.

“Голова Верховного Суду України особисто, своїми непрофесійними діями, нехтуючи волею Президії Вищого адміністративного суду України, Ради суддів адміністративних судів України та Конференції суддів адміністративних судів, які у відсутність встановленого законом порядку призначення суддів на адміністративні посади і звільнення з цих посад висловили довіру Пасенюку О.М., призначивши його після спливу терміну повноважень голови Вищого адміністративного суду України виконуючим обов’язки голови цього суду, намагається дезорганізувати роботу суду та узурпувати судову владу в свої руки”, - пишуть депутати від Партії регіонів.

Вони також вважають, що низка рішень, прийнятих суддями під впливом голови Верховного Суду України, за декілька годин до початку голосування, з порушеннями чинного законодавства України, могли призвести до зриву виборчого процесу. Судді постійно знаходяться під тиском з боку голови Верховного Суду України та керівництва Ради суддів України.

Депутати наголошують, що під час виборчого процесу, який характеризується особливим загостренням боротьби між кандидатами на пост Президента України вкрай важлива чітка робота всієї системи судів в межах чинного законодавства на засадах принципу верховенства права.

“Саме бажання захистити суддів від будь якого впливу як зовнішнього так і впливу зсередини судової системи було підставою задля внесення зазначеного проекту Постанови Верховної Ради України”, - пишуть автори.