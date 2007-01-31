ПАРЄ: Український уряд уособлює корупцію

У Парламентської асамблеї Ради Європи вважають владу України нездатною забезпечити верховенство права і прозорість управління на всіх рівнях. Про це сказано у звіті співдоповідачок моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Ханне і Ренати Вольвенд.

Доповідачі ПАРЄ відзначають непрозорість, з якою більш ніж півроку велися переговори зі створення коаліції, а також "темні" угоди, внаслідок яких вона виникла. "Новий Кабінет міністрів переповнений чиновниками, які уособлюють корупційне злиття бізнес-інтересів з урядом. Народ, зрештою, не знає, за кого він голосував", - відзначають доповідачі ПАРЄ.

Крім цього, на їхню думку, конфронтація, яка продовжується між президентом Віктором Ющенком і прем`єром Віктором Януковичем, перешкоджає ухваленню стратегічних рішень і прискоренню вкрай необхідного процесу реформ.

"Універсал президента Ющенка лише дав можливість Партії регіонів прийти до влади і здійснювати її без будь-якої оглядки на його положення", - сказано у звіті.

Северінсен і Вольвенд також вважають, що внаслідок введення нової політичної системи Україна піддалася тривалому конфліктному розподілу влади.

Вони також відзначають, що статус політичної реформи досі залишився під сумнівом.

"Рамки і необоротність реформи досі залишаються постійним джерелом конфлікту і плутанини. Із самого початку головним питанням на кону в цій реформі було не "баланс влади", а контроль влади", - сказано в доповіді.

Северінсен і Вольвенд також відзначають, що такий важливий інструмент парламентського контролю, як слідча комісія, залишається в Україні без належної правової бази, яка б визначала обсяг її повноважень і спосіб діяльності.

Українська правда