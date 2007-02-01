Коаліція розробляє сценарій усуненення Ющенка

Коаліціанти пропонують заборонити Конституційному Суду України розглядати питання щодо конституційності положень Конституції України та змін до неї, які набули чинності, а також детальніше виписують положення, що стосуються процедури імпічменту Президента.

Про це йдеться у законопроекті “Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України", зареєстрованому у Верховній Раді народними депутатами України Іваном БОКИМ (фракція СПУ), Георгієм ПОНОМАРЕНКОМ (фракція КПУ), Юрієм МІРОШНИЧЕНКО та Михайлом ЧЕЧЕТОВИМ (фракція Партії регіонів).

У законопроекті, зокрема, передбачено визначити питання, які не належать до повноважень Конституційного Суду України. Серед них питання щодо конституційності положень Конституції України, законів про внесення змін до неї, які набрали чинності, та законів про державні символи України; щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Крім того, проектом закону передбачається доповнення нині діючого закону положенням, згідно з яким, ухвала про відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження приймається не пізніше ніж через два місяці з дня надходження конституційного подання чи конституційного звернення до Конституційного Суду.

В законопроекті передбачено норму про те, що конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України може бути направлено до КС в строк не пізніше п’ятнадцяти днів з дня прийняття постанови Кабміну.

Крім того, законопроектом передбачається виключити з чинного закону положення про те, що Конституційний Суд дає висновки у справах з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Також депутати пропонують доповнити новою нормою статтю про відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Нею передбачено, що конституційне подання Верховної Ради повинно містити докладний опис вчинених процедурних дій із зазначенням дати, місця і підстав для їх вчинення, а також документів та інших матеріалів, що підтверджують додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Крім того, пропонується ввести норму, згідно з якою, Конституційний Суд не пізніше ніж на другий робочий день після надходження подання Верховної Ради України та документів і матеріалів, відкриває у позачерговому порядку провадження у справі про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.