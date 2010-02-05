Луценко стверджує, що регіонали вже підтягнули до Києва 2 тис. бійців
В.о. міністра каже, що не допустить захоплення
В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Партія регіонів сконцентрувала на території Київської області близько двох тисяч колишніх співробітників силових та охоронних структур.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».
“За нашою інформацією, до столиці підтягуються особи, котрі мають досвід служби в силових структурах, або досвід роботи в охоронних структурах. Їхня оплата сягає 50 доларів на день. З п’ятниці ми почали профілактичні заходи стосовно цих громадян”, - сказав він. Відповідаючи на запитання, хто вербує цих людей Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “ці особи, скажімо так, ангажовані Партією регіонів”. Він зауважив, що за останньою інформацією, 300 працівників охоронних структур розмістили на території дитячого табору в Київській області і загальна їхня чисельність сягає двох тисяч.
В той же час, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього немає формації, що БЮТ теж формує свої загони. “Відомо, що в них своя охоронна структура «Щит». Очевидно, її буде використано для підтримання порядку всередині біло-червоного майдану. У 2000-2004 роках вона складалася з добровольців, у 2006-2007 роках комплектувалася виключно з професіоналів”, - сказав він.
В.о. міністра зауважив, що насторожує не сам по собі факт існування охоронної структури, оскільки вона є в будь-якому протестному містечку. “Викликає занепокоєння те, що Партія регіонів масово рекрутує працівників охоронних структур. Їх кількість уже вочевидь перевищує кількість, необхідну для підтримання порядку в їхньому таборі. Можна припустити, що є інші цілі. Або вони планують організацію кількох майданів, які охоплять усе місто. Або ж ставиться завдання паралізувати діяльність певних адміністративних структур”, - додав він.
В той же час в.о. міністра запевнив, що не допустить захоплення державних будинків не тільки з боку Партії регіонів, а й БЮТ. “Для мене важливо не втратити поваги до себе. Симпатизую ТИМОШЕНКО, але перешкоджатиму, у рамках відведених мені повноважень, будь-яким незаконним спробам здобути перемогу”, - сказав він.