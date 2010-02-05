Луценко стверджує, що регіонали вже підтягнули до Києва 2 тис. бійців

В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Партія регіонів сконцентрувала на території Київської області близько двох тисяч колишніх співробітників силових та охоронних структур.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

“За нашою інформацією, до столиці підтягуються особи, котрі мають досвід служби в силових структурах, або досвід роботи в охоронних структурах. Їхня оплата сягає 50 доларів на день. З п’ятниці ми почали профілактичні заходи стосовно цих громадян”, - сказав він. Відповідаючи на запитання, хто вербує цих людей Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “ці особи, скажімо так, ангажовані Партією регіонів”. Він зауважив, що за останньою інформацією, 300 працівників охоронних структур розмістили на території дитячого табору в Київській області і загальна їхня чисельність сягає двох тисяч.

В той же час, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього немає формації, що БЮТ теж формує свої загони. “Відомо, що в них своя охоронна структура «Щит». Очевидно, її буде використано для підтримання порядку всередині біло-червоного майдану. У 2000-2004 роках вона складалася з добровольців, у 2006-2007 роках комплектувалася виключно з професіоналів”, - сказав він.

В.о. міністра зауважив, що насторожує не сам по собі факт існування охоронної структури, оскільки вона є в будь-якому протестному містечку. “Викликає занепокоєння те, що Партія регіонів масово рекрутує працівників охоронних структур. Їх кількість уже вочевидь перевищує кількість, необхідну для підтримання порядку в їхньому таборі. Можна припустити, що є інші цілі. Або вони планують організацію кількох майданів, які охоплять усе місто. Або ж ставиться завдання паралізувати діяльність певних адміністративних структур”, - додав він.

В той же час в.о. міністра запевнив, що не допустить захоплення державних будинків не тільки з боку Партії регіонів, а й БЮТ. “Для мене важливо не втратити поваги до себе. Симпатизую ТИМОШЕНКО, але перешкоджатиму, у рамках відведених мені повноважень, будь-яким незаконним спробам здобути перемогу”, - сказав він.