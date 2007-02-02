Україна та Казахстан переходять до вільної торгівлі

Сьогодні у Києві планується підписання протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Казахстан про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання протоколу відбудеться в рамках офіційної зустрічі Президентів України Віктора ЮЩЕНКА та Республіки Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

Підписання протоколу надасть можливість активізувати торгівельно-економічні відносини між Україною і Казахстаном, створити повноцінний режим вільної торгівлі без вилучень та обмежень і, як наслідок, збільшити товарообіг між двома країнами.

Передбачається, що протокол підпишуть міністр економіки України Володимир МАКУХА та міністр індустрії та торгівлі Республіки Казахстан Галім ОРАЗБАКОВ.

Крім того, у разі досягнення сторонами згоди, буде підписано протокол про взаємодію між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Казахстан на переговорах з приєднання до Світової організації торгівлі.

Положення протоколу передбачають, що у разі вступу однієї зі сторін до СОТ раніше за іншу, сторона, що вступила першою, сприятиме якнайшвидшому приєднанню до СОТ іншої сторони.

Планується, що протокол підпишуть міністр економіки України Володимир МАКУХА та міністр індустрії та торгівлі Республіки Казахстан Галім ОРАЗБАКОВ.

Також сьогодні заплановано підписання угоди між Львівською обласною державною адміністрацією (Україна) та Акіматом Мангістаульської області (Казахстан) про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Документ підпишуть голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК та Акім Мангістаульської області Кримбек КУШЕРБАЄВ.