Регіонали думають, що їх концерт не заважатиме Тимошенко молитися

Партія регіонів заявляє, що її прихильники не мають наміру перешкоджати кандидату у президенти Юлії ТИМОШЕНКО молитись на Софійській площі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Так трапилося, що в останній день виборчої агітації Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО збиратимуть своїх прихильників на двох сусідніх майданах – біля Михайлівського і біля Софійського соборів”, - зазначається у заяві.

“Юлія ТИМОШЕНКО обрала спільну молитву. Віктор ЯНУКОВИЧ, який вважає молитву формою інтимного спілкування з Богом, яка несумісна з шоу, вибрав інший формат спілкування з прихильниками – мітинг-концерт”, - сказано у документі.

У Партії регіонів зазначили, що із “здивуванням прочитали висловлювання представників БЮТ про нібито якісь наміри з нашого боку перешкоджати заходу, який проводить Юлія ТИМОШЕНКО”. “Це – вигадки і зайві страхи Юлії Володимирівни. І ми щиро бажаємо, щоб вона тих страхів позбулася”, - наголошують в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 18.00 на Софійській площі відбудеться Молитва за Україну з предстоятелями християнських церков України за участю Ю.ТИМОШЕНКО.

Також сьогодні о 18.00 на сусідній Михайлівській площі заплановано мітинг і концерт на підтримку В.ЯНУКОВИЧА.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві, охорону громадського порядку під час цих масових заходів забезпечуватимуть близько 900 міліціонерів, включаючи резерв.