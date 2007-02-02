Ніколаєнко розкаже про стратегію розвитку освіти

10-30 - Прес-конференція міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка на тему: “Стратегія розвитку освіти в України". Питання: якість і доступність освіти; дошкільна освіта – найважливіша, проблеми, перспективи; школа примусу чи школа творчості? Позашкільне навчання. Профільне навчання та інші (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького ,8/16). Телефони: 236-60-20, 486-25-21.

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