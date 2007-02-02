Тимошенко вважає, що Ющенко та Янукович продовжують зраду і обман

БЮТ не братиме участі в круглому столі, який ініціює Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

«Що стосується круглих столів між ЮЩЕНКОМ і ЯНУКОВИЧЕМ, це вже їх справа… Я вважаю, що це великий обман українського народу, і в таких круглих столах ми участі не братимемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що такі ініціативи продовжують «зраду і обман». “Брати в цьому участь, ми вважаємо, просто аморальним”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.

Водночас 29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він відзначив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від скасування посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України й нового закону про основи зовнішньої та внутрішньої політики.

Між тим В.ЯНУКОВИЧ 1 лютого заявив, що визначиться щодо своєї участі в національному круглому столі після отримання офіційних пропозицій. «Ми ще не обговорювали питання проведення круглого столу. Після того, як надійдуть офіційні пропозиції і умови цього круглого столу, ми їх обговоримо у відповідному політичному колі, швидше за все, в коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.