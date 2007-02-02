Тимошенко погрожує Януковичу і Бойку винести їх з кабінетів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб не допустити маніпуляцій з газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, що участь української ГТС в консорціумі з РФ в обмін на можливість видобувати газ в Росії, може привести до такої ж кризи, як і постачання газу через «РосУкрЕнерго». «Це може остаточно позбавити Україну енергетичної незалежності і торкнутися політичного суверенітету України. Все, що робиться в ПЕК, носить для України крайній ступінь небезпечності», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. На її думку, ця ініціатива Президента Росії Володимира ПУТІНА має розглядатися в комплексі, враховуючи те, що газ в Україну постачається за свідомо завищеними цінами. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що це практично захоплення української ГТС.

Вона висловила сподівання, що Президент та його команда, «здорова частина» парламенту виступлять з ініціативою розглянути це питання на засіданні РНБО.

За словами лідера БЮТ, щоб не допустити, аби ділки з РФ прибрали до своїх рук українську ГТС, БЮТ підготував законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з НАК «Нафтогаз України». Зокрема, передбачено заборонити приватизацію, акціонування, створення спільних підприємств, консорціумів, передачу в концесію або лізинг НАК «Нафтогаз України» або його майна. «Поки цей закон не буде прийнятий, ми не дамо ВР рухатись ні на крок вперед», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона запевнила, що БЮТ не дозволить, аби через передачу Росії ГТС було втрачено політичний та енергетичний суверенітет України.

«Ведення розмов навколо нашої ГТС в обмін на якісь манівці – це є велика авантюра, афера і є безумовною здачею національних інтересів України, так само як було із здачею національних інтересів України «РосУкрЕнерго», - додала вона.

«Те, що пан ЯНУКОВИЧ, пан БОЙКО та інші заявляють, що вони вже підписали і парафували всі документи по передачі ГТС. Я хотіла б нагадати їм Помаранчеву революцію і, якщо вони не дослухаються до голосу опозиції, ми їх просто винесемо з кабінетів, де вони сьогодні перебувають», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

Після цієї заяви прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ припустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь у газовидобувних активах Росії. «Йдеться зараз про наміри. Я вважаю, якщо говорити про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілі, як кажуть 50х50», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він відзначив, що Україна і Росія повинні виробити нову модель відносин в енергетичній галузі, яка допомогла б досягти успіху в питаннях енергетичної безпеки обох країн.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив також, що питання створення нової моделі відносин в енергосфері обговорюються зараз на рівні президентів Росії і України.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що нині ще зарано говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією. За словами В.ЮЩЕНКА, його позиція щодо цього питання формується на принципах національних інтересів України.