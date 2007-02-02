У СБУ відхрестилися від команди Ющенка

В Службі безпеки України заперечують вплив Секретаріату Президента на кадрові призначання керівного складу в СБУ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві СБУ з приводу звернення ряду народних депутатів до Генеральної прокуратури про нібито незаконний вплив Секретаріату Президента на керівництво СБУ.

“Служба безпеки України працює виключно в межах національного законодавства, залишається поза політикою і у своїй повсякденній діяльності керується інтересами держави та громадян”, підкреслюється у заяві.

Як наголосив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, всі кадрові призначання керівного складу в Службі відбуваються згідно з чинним законодавством, у відповідності до указів Президента України. В основу кадрових рішень покладені, насамперед, принципи професійності та порядності, підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, слова якого цитуються в заяві.

В заяві також стверджується, що всі кандидати на посади в СБУ проходять передбачену Законом спеціальну перевірку. «СБУ має дуже високі стандарти перевірки доброчесності кандидатів та допуску до державної таємниці. Всі процедури спецперевірки виконуються згідно з законом, незалежно від того, які посади кандидат на посаду в СБУ посідав раніше», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Володимир СІВКОВИЧ, Ігор МІТРОШКІН (члени фракції Партії регіонів) та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО (фракція БЮТ) направили звернення до ГПУ з вимогою офіційного розслідування фактів впливу Секретаріату Президента на керівництво Служби безпеки України.

Зокрема, за словами авторів звернення, «затягуючи протягом декількох місяців призначення нового голови СБУ, Секретаріат Президента здійснює в ручному режимі управління спецслужбою, переслідуючи при цьому не державні, а приватні політичні інтереси».

Також, стверджується у зверненні, «при відсутності голови СБУ активно йде призначення його заступників з подачі Секретаріату Президента. На керівні посади в СБУ призначаються люди, які не мали досвіду роботи в СБУ. Свої посади ці люди отримують не через професійні якості, а завдяки лояльності до президентського оточення».

Ситуація, що складається на сьогодні, на думку депутатів, веде до знищення СБУ як спецслужби.