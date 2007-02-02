Наступного тижня Тарасюк покаже Рудьковському, де раки зимують

Екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК обіцяє наступного тижня надати додаткові свідчення про “антидержавні” дії міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Звертаючись до представників засобів масової інформації, Б.ТАРАСЮК повідомив: «Наступного тижня я надам вам і через вас суспільству додаткові свідчення антидержавних дій цього міністра, так само як деяких інших членів уряду».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну представників туркменської опозиції.

За даними прес-служби Кабміну, відповідне доручення дане у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року, в якому йдеться про участь Н.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну у грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України.