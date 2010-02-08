Спостерігач від Європарламенту називає другий тур чесним

Голосування в другому турі виборів Президента України було чесним, попри деякі порушення. Тепер головне, щоб кандидати визнали результати, сказала в розмові з Deutsche Welle спостерігач від Європарламенту, лідер фракції "зелених" Ребекка ГАРМС.

За словами Р.ГАРМС, “усі команди спостерігачів від Європейського парламенту під час цього голосування були у Києві або поблизу Києва. Ми вже зібрали наші враження, а також опрацювали інформацію, отриману від спостерігачів від ОБСЄ, які працювали по всій Україні. Відповідно до тієї інформації, що ми зараз маємо, немає жодної критики щодо проведення цих виборів. Все відбувалося коректно. Звісно, були невеличкі ускладнення, як і завжди, але загалом вибори було проведено так само чесно, як і три тижні тому”.

Як відзначила Р.ГАРМС, з точки зору міжнародних спостерігачів за виборами, котрі на цей момент зібрали результати своїх спостережень, під час голосування були незначні порушення правил, але ми не вважаємо, що вони можуть серйозно вплинути на результати голосування. Утім, це лише попередні висновки, те, що ми зараз знаємо.

На думку спостерігача, “найважливіше зараз, щоб спостерігачі у різних регіонах робили свою роботу добре і стежили за усім процесом до кінця. У нас тут у Києві склалося враження, що спостерігачі та представники обох кандидатів на виборчих дільницях виконували свою роботу добре, чесно і колегіально”.

На запитання, “Наскільки серйозною є небезпека, що той, хто зазнає поразки на виборах, не визнає результатів голосування?”, Р.ГАРМС зауважила: “Небезпека, звичайно, існує завжди, але я вважаю, що це буде дуже погано для українців, якщо знову спалахне конфлікт між блоками двох кандидатів-конкурентів. Я вважаю, якщо буде необхідність, або якщо Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ забажають перевірки результатів голосування, тоді це має стати справою судів. Україна знаходиться у дуже складній соціальній та економічній ситуації. Ця країна потребує стабільності і відповідальних політиків при владі, а не нових сутичок”.

На завершення Р.ГАРМС сказала: “Я б бажала, щоб після визначення чіткого результату виборів кандидати-конкуренти його визнали. І найкраще було б, якби після цього вони перейшли до політичної діяльності. Якщо, звісно, дійде до оскарження результатів у судах, тоді я сподіваюся, що юристи будуть спроможними швидко все з`ясувати, зробивши свій внесок у справу встановлення порядку і стабільності в країні”.