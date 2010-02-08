ЦВК опрацювала 30,41% протоколів: розрив зменшується

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 30,41% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 50,79% виборців, за ТИМОШЕНКО – 43,77%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

При цьому не підтримали жодного з кандидатів 4,34%.