ЦВК опрацювала 30,41% протоколів: розрив зменшується
01:30, 08 лютого 2010Політика
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Проти всіх - 4,34%
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 30,41% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 50,79% виборців, за ТИМОШЕНКО – 43,77%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного з кандидатів 4,34%.
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