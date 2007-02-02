Тепер ВР заповнюватиме прогалини у законі про Кабмін

У Верховній Раді зареєстровано проект закону “Про внесення змін до законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про місцеві державні адміністрації””.

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради України, суб’єктами законодавчої ініціативи є народні депутати Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), Віталій ШИБКО (фракція СПУ) та Володимир ОПЛАЧКО (фракція КПУ).

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його розроблено з метою удосконалення окремих процедур формування уряду України, організації його взаємодії з Президентом України та місцевими державними адміністраціями, а також гармонізації низки положень Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з окремими положеннями Конституції України (При цьому враховано, що питання про конституційну процедуру призначення прем’єр-міністра, окремих міністрів за поданням Президента та процедуру контрасигнації розглядаються Конституційним Судом України).

Також у документі сказано, що законопроект розроблено з урахуванням висловленої Президентом України позиції щодо окремих положень Закону України “Про Кабінет Міністрів України” і має на меті оптимальне врегулювання найважливіших відносин між найвищими органами влади в Україні.

У пояснювальній записці йдеться, що запропонований законопроект:

- заповнює прогалини у правовому регулюванні процедури формування складу Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень;

- більш повно визначає коло суб’єктів, які можуть ініціювати припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України;

- оптимізує способи взаємодії між Кабінетом Міністрів України та Президентом України, між Кабінетом Міністрів України і місцевими державними адміністраціями.

У документі також зауважується, що Конституція України визначає місце і роль уряду в організації державної влади в Україні, інші питання порядку формування, організації діяльності та обсягу повноважень Кабінету Міністрів України комплексно визначено Законом України “Про Кабінет Міністрів України”.

Стосовно прогнозу соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону, у пояснювальній записці зазначається, що прийняття та реалізація цього законопроекту має забезпечити більш чітку та прозору процедуру формування персонального складу уряду України, стабілізувати політичну ситуацію в країні, підвищити ефективність взаємодії Кабінету міністрів з іншими органами державної влади та їх посадовими особами.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет міністрів опубліковано сьогодні у номерах парламентської газети "Голос України" та газети центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради О.МОРОЗА, датований 21 грудня. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

У Секретаріаті Президента України ще вчора, 1 лютого, заявили, що не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет міністрів України» у разі його опублікування і підготували подання до Конституційного Суду зі статусом першочергового.

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 31 січня заявляв, що до парламенту надійшли пропозиції Президента, що складаються з 8 пунктів, і “ми їх розглянемо, порадимося, з якої позиції виходитимемо на пленарний тиждень”. “Можливо, ми погодимося з пропозиціями Президента, але, безумовно, шукатимемо можливість створення ефективного механізму співпраці між урядом і Президентом», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив, що сьогодні у ВР буде зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону “Про Кабінет Міністрів”.