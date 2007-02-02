Голова ЦВК дає пораду ініціаторам київського референдуму

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ вважає, що “ніякої трагедії" у відмові київської влади зареєструвати ініціативні групи для проведення референдуму в Києві немає.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідаючи на запитання, якими можуть бути причини відмови в реєстрації ініціативних груп громадян у місті Києві, Я.ДАВИДОВИЧ нагадав, що свого часу при розгляді документів щодо реєстрації ініціативних груп із проведення всеукраїнського референдуму з питань НАТО і ЄЕП Комісія зареєструвала 109 ініціативних груп, а 47 було відмовлено, оскільки було допущено дуже багато помилок в оформленні документів.

“Тому, – зазначив він, – ніякої трагедії у відмові немає”. За словами голови ЦВК, у таких випадках документи повертаються на доопрацювання, і ця ініціативна група має право виправити помилки або повторно провести збори і повторно подати документи. Це абсолютно не є підставою для повної відмови в реєстрації.

Голова Центрвиборчкому наголосив на тому, що на сьогодні Закон про всеукраїнський та місцеві референдуми надзвичайно відстав від вимог сучасного законодавства і Конституції України. Наприклад, за його словами, у ньому зовсім не передбачається спостерігачів при проведенні референдуму, що суперечить усім міжнародним нормам виборчого та референдумного законодавства. Натомість, зазначив Я.ДАВИДОВИЧ, вимагається участь у формуванні комісій такої інституції, як трудові колективи – цього поняття вже давно немає в законодавстві.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, на думку Я.ДАВИДОВИЧА, якщо держава хоче застосовувати таку форму управління, як проведення референдумів, то найближчим часом профільний комітет парламенту повинен розпочати напрацювання нової редакції цього закону.