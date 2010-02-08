Спостерігачі від Європарламенту масових порушень у II турі не побачили

Під час другого туру виборів Президента України, котрі відбулися в неділю, не було зафіксовано масових порушень виборчого законодавства.

Про це кореспонденту УНІАН сказав голова місії спостерігачів Європейського парламенту Павель КОВАЛЬ, посилаючись на попередні висновки спостерігачів.

„Не виглядає на те, аби були якісь масові порушення”, - сказав він.

П.КОВАЛЬ повідомив, що виборчі місії продовжують збирати звіти спостерігачів на місцях, результати яких після підбиття підсумків будуть оприлюднені сьогодні близько обіду.

Голова делегації назвав важливим ретельно відстежувати підрахунок голосів, відзначаючи, невелику різницю у результатах обох кандидатах.

П.КОВАЛЬ не став прогнозувати, чи глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО, котра за попередніми даними програла вибори лідеру опозиції Віктору ЯНУКОВИЧУ, визнає свою поразку.

Він лише зауважив, що дотримання демократичних стандартів полягає не лише в проведенні чесного голосування, але й в добровільній передачі влади у випадку програшу.

Як повідомляв УНІАН, за даними 90% опрацьованих ЦВК протоколів, В.ЯНУКОВИЧ, котрий у першому турі переміг Ю.ТИМОШЕНКО з 10% відривом, у другому турі випередив її на 2,6%.