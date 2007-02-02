Губернатор Херсонщини відгукнувся на ультиматум Януковича

Губернатор Херсонщини Борис СІЛЕНКОВ готовий іти на компроміс з керівництвом обласної ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар голови Херсонської ОДА Світозар ДОРОФЄЄВ.

«Я готовий на будь-які компроміси, якщо це пов’язано з розвитком Херсонщини та покращенням життя мешканців області, а також не суперечить моїм моральним принципам. Це має бути прозорий діалог і рух на зустрічних курсах, а не диктат - що має бути зроблено для задоволення чиїхось потреб чи амбіцій», - процитував Б.СІЛЕНКОВА С.ДОРОФЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 лютого, під час поїздки на Херсонщину прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що ця область займає одне з останніх місць в Україні за рівнем розвитку, а проблеми регіону накопичувалися роками. За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні в Херсонській області немає єдності між гілками влади.

На нараді з адміністративно-господарським активом області прем`єр-міністр заявив, що Кабінет міністрів ініціюватиме відставку голови Херсонської облдержадміністрації Б.СІЛЕНКОВА в разі незнаходження спільної мови з головою облради Володимиром ДЕМЬОХІНИМ, а також мером Херсона Володимиром САЛЬДО. При цьому він зазначив, що пропонує місцевій владі досягти компромісу протягом тижня.