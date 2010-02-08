Герман пообіцяла спекти млинці на площі

Депутат Ганна Герман збирається сама спекти млинці, щоб відсвяткувати Масляну як перемогу Віктора Януковича. Про це пише "Українська правда".

Так регіоналка прокоментувала журналістам свій намір влаштувати святкування Масляної на цілий тиждень.

"Я вам обіцяю, що я навіть млинці сама спечу на цій площі. Хоча в мене краще виходять вареники, але я постараюся", - заявила вона.

"Ганна Миколаївна так захопилась процесом, що хотіла святкувати весь тиждень, але доведеться сконцентруватися на одній неділі", - додав Борис Колесніков.

Як відомо, Герман тиждень тому пояснила появу в Києві наметів Партії регіонів як намір відсвяткувати разом Масляну і перемогу Віктора Януковича.