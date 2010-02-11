The Guardian: Янукович виглядає люмпеном, його промови - як сало

У Україні переміг люмпен, і цей факт повинен розворушити ЄС, - вважає оглядач The GuardianТімоті Гартон Еш.

Україна ще не втрачена для Заходу, запевняє Еш: перемога Януковича підтверджує серйозність демократизації на Україні, оскільки результат виборів не був відомий наперед.

Інопреса цитує: "Янукович прагнутиме до тісних зв`язків з Росією, але ніщо не свідчить, що олігархи, які стоять за ним, хочуть, щоб Україна втратила незалежність. Вони зацікавлені маніпулювати і Євросоюзом, і Росією".

Якщо Україна збереже суверенітет, а Янукович в 2015 році зазнає поразки на виборах, то нинішні події стануть обхідним шляхом до зміцнення української незалежності, вважає Еш, проте для цього потрібна мужність Києва, стриманість Москви і стратегічне мислення Брюсселя - якості, які на даний момент слабо виявляються у відповідних столиць.

Автор статті визнає, що розчарувався в "помаранчевій революції": "Олігархи б`ються за лаштунками політичної арени, неначе гангстери". Правда, в останні п`ять років ЄС допомагав Україні менше, ніж належало. Проте українці часто шкодять собі самі, а Європа не може зробити для України те, чого Україна не в силах зробити для себе. Янукович виглядає люмпеном навіть на тлі інших політиків з посткомуністичних країн. Його промови - "важкі і в`язкі, як сало". "Єдиний плюс в тому, що Янукович напевно викличе у української молоді відчуття сорому, огиду і сміх", - йдеться в статті.

У будь-якому випадку, Заходу доведеться працювати з Януковичем. ЄС повинен відмовитися від нинішніх непевних формулювань і заявити, що хоче бачити Україну в європейській сім`ї, коли вона виконає всі умови членства, радить автор.

"Сьогодні представництво ЄС в Києві - бюрократична контора з найнуднішим сайтом на світі", - стверджує автор. Він рекомендує леді Ештон за рік перетворити це представництво на зразок енергійності, направивши туди кращих дипломатів.