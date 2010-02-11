Кириленко: «За Україну!» не збирається в коаліцію з Партією регіонів

Депутатська група «За Україну!» не має наміру входити до коаліції, у складі якої буде фракція Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Ми не входимо в коаліцію з БЮТ, і так само ми не маємо наміру входити в коаліцію з Партією регіонів», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «коаліція – це річ світоглядна».

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що група «За Україну!» має розбіжності у поглядах з фракцією Партії регіонів мінімум з трьох основних питань: передачі газотранспортної системи України, статусу російської мови та подальшого базування в нашій державі Чорноморського флоту Російської Федерації.

«Навіть мови про якусь взаємодію або про коаліцію не може йти», - сказав В.КИРИЛЕНКО.