Турчинов пояснив Януковичу, що перерахунок голосів - це не боляче

Блок Юлії Тимошенко готовий до одночасного перерахунку голосів на Донеччині та Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це заявив керівник Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

Зокрема, за його словами, блок приймає пропозицію, озвучену одним із лідерів Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ щодо одночасного перерахунку голосів на Сході та у Львівській області.

О.ТУРЧИНОВ стверджує, що найбільша кількість порушень мала місце на Донеччині, де абсолютна влада належить Партії регіонів. Тому БЮТ наполягає на перерахунку саме в цій області, бо по «перших же дільницях стане ясно, що результат Віктора ЯНУКОВИЧА сфальсифіковано».

Політик підкреслив, що для його сили не є принциповим, яку область для перерахунку обере Партія регіонів. «Нам немає чого приховувати. Якщо ПР хоче перевірити Львівщину, ми готові», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Перерахунок – це абсолютно безболісна процедура, боятися якої можуть тільки ті, хто сфальсифікував народне волевиявлення. Якщо В.ЯНУКОВИЧ та його штаби публічно виступають за чесні та легітимні вибори, давайте сьогодні починати перерахунок у Донецькій та Львівській областях», - закликав О.ТУРЧИНОВ.