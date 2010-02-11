До Тимошенко досі дзвонять з приводу порушень на виборах

На урядову телефонну «гарячу лінію» 0-800-507-309 надходять численні звернення громадян стосовно фальсифікацій на виборах Президента України. Про це повідомила директор Соціального контактного центру, що забезпечує функціонування «гарячої лінії», Анастасія САВЕНОК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блок Юлії Тимошенко, А.САВЕНОК зазначила, що з 6 по 10 лютого 2010 року оператори «гарячої лінії» прийняли 720 дзвінків щодо порушень на виборах.

Найбільша кількість звернень надійшла з питання фальсифікації списків виборців (25,3%), а саме: щодо відсутності заявника в списках виборців, наявності помилок в прізвищах та адресах, занесення у списки виборців людей, які не зареєстровані за вказаними адресами, або людей, котрі вже померли.

За словами А.САВЕНОК, багато людей скаржаться на порушення виборчого законодавства (14,9%). Громадяни повідомляли про проведення передвиборчої агітації після 16 січня та 5 лютого 2010 року, розповсюдження недостовірної та неправдивої інформації, відсутність спостерігачів чи членів комісій від одного з кандидатів, відсутність «мобільних» комісій у медичних закладах, а також про порушення встановленого законодавством часу роботи виборчих дільниць.

Значна кількість звернень стосувалася незадовільної організації та проведення голосування на дому (11,9%), зокрема, неявки представників виборчих дільниць до заявників. Як наслідок, громадяни не змогли взяти участь у виборах та скористатися своїм законним правом. Крім того, мали місце випадки подачі до виборчих дільниць заяв стосовно голосування на дому, які не відповідали дійсності чи викликали сумнів.

А.САВЕНОК повідомила, що значна кількість звернень (11,4%) також стосувалася підкупу виборців через пропозицію грошей, речей та інших матеріальних цінностей.

Громадяни також звертали увагу на порушення, що мали місце з боку членів виборчих комісій (7,1%) під час проведення голосування та підрахунку його результатів. Зокрема, повідомлялося, що на бланках бюлетенів не проставлялися прізвища та підписи, в результаті чого такі бюлетені визнавалися недійсними або зіпсованими.

Також мали місце звернення відносно протиправних дій адміністрацій установ та організацій (2,5%) щодо примусового голосування, а також щодо погроз звільненням та інших протиправних дій у разі відмови голосувати за конкретного кандидата.

Серед інших проблем, що порушувалися у зверненнях, - неналежне облаштування виборчих дільниць (3,5%), недостатня кількість бюлетенів (1,1%), відсторонення керівником виборчої комісії від роботи спостерігачів (1,3%) та інші.

Директор Соціального контактного центру зазначила, що найбільше звернень громадян надійшло з Автономної Республіки Крим (123), м. Києва (78), Київської (49), Вінницької (41), Дніпропетровської (39), Львівської (35), Одеської (32), Черкаської (31) та Донецької (29) областей.

А.САВЕНОК закликала громадян повідомляти про порушення виборчого законодавства на урядову «гарячу лінію» 0-800-507-309, яка працює цілодобово.