Янукович зустрінеться з делегацією Трійки ЄС

Прем‘єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 6 лютого об 11.00 зустрінеться з делегацією Трійки міністрів закордонних справ ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, після зустрічі планується спільний підхід до преси В.ЯНУКОВИЧА і Трійки міністрів закордонних справ ЄС.

Місце проведення: вул. Інститутська, 7, клуб Кабінету Міністрів України.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого у Києві відбудеться засідання Україна-Трійка ЄС, на якому фактично розпочнуться перемови щодо Нової посиленої угоди “Україна-ЄС”. У засіданні візьмуть участь голова Ради міністрів ЄС, федеральний міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА.