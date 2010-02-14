Голова ЦВК вважає, що комісія готова оголосити результат другого туру

Центральна виборча комісія сьогодні має намір встановити офіційні результати голосування на виборах Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вніс сьогодні після розгляду скарг ВО «Батьківщина» голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Він мотивував свою пропозицію тим, що вчора до ЦВК надійшли останні уточнені протоколи з результатами голосування. В.ШАПОВАЛ вважає, що не потрібно затягувати з оголошенням результатів виборів.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА і член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ висловили думку, що встановлення офіційних результатів виборів Президента треба перенести на наступне засідання ЦВК.