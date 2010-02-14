ЦВК відмовилась розглядати скарги Тимошенко

Центральна виборча комісія відмовила у задоволенні скарг ВО «Батьківщина» щодо перерахунку голосів виборців на низці дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 10 членів Центральної виборчої комісії, «проти» - 4 та один - утримався.

ЦВК мотивувала своє рішення тим, що скарги були подані до Центральної виборчої комісії пізніше встановленого законом терміну, коли ці скарги могли подаватися.

Крім того, на засіданні зверталася увага, що суб’єкта подання цих скарг - уповноважену особу політичної партії ВО «Батьківщина» Марину ГАЙДАЙ – було поінформовано про розгляд цього питання на засіданні ЦВК, але вона на сьогоднішнє засідання не з’явилася.

Загалом серед членів ЦВК виникла дискусія щодо рішення про відмову у задоволенні скарг “Батьківщини”.

Перед голосуванням з цього питання член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ зазначила, що все, що відбувається сьогодні на засіданні ЦВК, є поза законом. «Це імітація розгляду скарг», - зазначила вона. Її підтримала заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Як повідомлялося, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” подало до ЦВК більше 50 скарг про порушення на низці виборчих дільниць в день голосування 7 лютого.