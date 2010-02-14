Члени ЦВК закликають не поспішати з оголошенням Януковича президентом

На засіданні Центральної виборчої комісії при встановленні результатів виборів Президента України серед членів Комісії виникла чергова дискусія.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після оголошення про продовження засідання ЦВК, де розглядається питання про встановлення та оголошення офіційних результатів голосування на виборах Президента 7 лютого, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ запропонував, як це передбачається процедурою, оголосити результати голосування по регіонах України.

Проте коли мала доповідати член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ, вона заявила, що не може доповідати у зв’язку з тим, що було мало часу для підготовки до цього засідання.

У свою чергу заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що комісія повинна будувати свою роботу на засадах колегіальності і фаховості. За її словами, до ЦВК надійшло 52 окремі думки разом з протоколами окружних виборчих комісій. На її переконання, ігнорування цих думок свідчить про заангажованість роботи ЦВК.

«Такий поспіх потрібний тільки для виловлювання певних комах», - зазначила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.