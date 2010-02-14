Штаб Тимошенко вважатиме незаконним протокол ЦВК

Штаб Юлії ТИМОШЕНКО вважатиме незаконним протокол ЦВК про результати виборів президента України і оскаржить його в суді.

Про це заявив сьогодні журналістам у Центральній виборчій комісій уповноважений представник кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО у ЦВК з правом дорадчого голосу Володимир ПИЛИПЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Хочу сказати, що той протокол про оголошення результатів виборів, який через 20 хвилин буде прийнятий, на наше глибоке переконання є незаконним і не відповідає вимогам закону про вибори Президента України. Хочу наголосити окремо, що під стенограму було заявлено про нерозглянуті судові справи», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що у Київському апеляційному суді зараз знаходиться 43 судових справи, частина яких призначена вже на понеділок. Він звернув окрему увагу на те, що підставою для рішення Верховного суду про скасування результатів виборів другого туру у 2004 році було саме те, що у судах не були розглянуті судові справи.

«Фактично сьогодні ми це повторюємо. Протокол складається під час розгляду судами скарг на протоколи окружних виборчих комісій. Фактично, якщо такий протокол буде складений, безперечно, що ми його будемо оскаржувати у Вищому адміністративному суді», - зазначив В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що позов буде поданий після офіційного отримання протоколу ЦВК.