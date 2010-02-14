Шуфрич: дуже б хотів, щоб ми ще в лютому привітали нового Президента
16:26, 14 лютого 2010Політика
3892 0
"Суд підтвердить рішення ЦВК"
В Партії регіонів сподіваються, що до кінця лютого буде проведено інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це в інтерв’ю УНІАН сказав представник партії Нестор ШУФРИЧ.
Він нагадав, що у сторони, яка програла вибори, є 5 днів на оскарження рішення ЦВК.
«Представники ТИМОШЕНКО мають на це право», - сказав Н.ШУФРИЧ.
Водночас він висловив переконання, що суд підтвердить сьогоднішнє рішення ЦВК.
«Я думаю, максимум, протягом двох тижнів ця процедура має бути завершена. Я дуже б хотів, щоб ми ще в лютому привітали нового Президента України вже після інавгурації», - наголосив Н.ШУФРИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter