Шуфрич: дуже б хотів, щоб ми ще в лютому привітали нового Президента

В Партії регіонів сподіваються, що до кінця лютого буде проведено інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав представник партії Нестор ШУФРИЧ.

Він нагадав, що у сторони, яка програла вибори, є 5 днів на оскарження рішення ЦВК.

«Представники ТИМОШЕНКО мають на це право», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Водночас він висловив переконання, що суд підтвердить сьогоднішнє рішення ЦВК.

«Я думаю, максимум, протягом двох тижнів ця процедура має бути завершена. Я дуже б хотів, щоб ми ще в лютому привітали нового Президента України вже після інавгурації», - наголосив Н.ШУФРИЧ.