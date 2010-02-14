Янукович переміг у 10 регіонах, Тимошенко – у 17

Віктор ЯНУКОВИЧ переміг на виборах Президента України в 10 регіонах, а Юлія ТИМОШЕНКО – у 17. Про це свідчать дані, які сьогодні офіційно оголосила Центральна виборча комісія, передає кореспондент УНІАН.

У Криму за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 78,24% виборців (за Ю.ТИМОШЕНКО – 17,31%), у Дніпропетровській області В.ЯНУКОВИЧА підтримали 62,7% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,13%), у Донецькій області - 90,44% (Ю.ТИМОШЕНКО - 6,45%), у Запорізькій області – 71,5% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,22%), у Луганській області – 88,96% (Ю.ТИМОШЕНКО - 7,72%), у Миколаївській області – 71,53% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,95), в Одеській області – 74,14% (Ю.ТИМОШЕНКО – 19,52%), у Харківській області – 71,35% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,43%), у Херсонській області – 59,98% (Ю.ТИМОШЕНКО – 33,73%), у місті Севастополі за В.ЯНУКОВИЧА - 84,35% (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За Ю.ТИМОШЕНКО у Вінницькій області проголосували 71,10% виборців (за В.ЯНУКОВИЧА – 24,26%), у Волинській області Ю.ТИМОШЕНКО підтримали 81,85% (В.ЯНУКОВИЧА – 14,01%), у Житомирській області – 57,50% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,70%), у Закарпатській області – 51,66% (В.ЯНУКОВИЧА – 41,55%), в Івано-Франківській області – 88,89% (В.ЯНУКОВИЧА – 7,02%), у Київській області – 69,71% (В.ЯНУКОВИЧА – 23,61%), у Кіровоградській області – 54,66% (В.ЯНУКОВИЧА – 39,61%), у Львівській області – 86,20% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,60%), у Полтавській області – 54,20% (В.ЯНУКОВИЧА – 38,99%), у Рівненській області – 76,24% (В.ЯНУКОВИЧА – 18,91%), у Сумській області – 62,89% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,40%), у Тернопільській області – 88,39% (В.ЯНУКОВИЧА – 7,92%), у Хмельницькій області – 69,74% (В.ЯНУКОВИЧА – 24,94%), у Черкаській області – 65,37% (В.ЯНУКОВИЧА – 28,84%), у Чернігівській області – 63,63% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,95%), у Чернівецькій області – 66,47% (В.ЯНУКОВИЧА – 27,64%), у Києві Ю.ТИМОШЕНКО підтримали 65,34% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,72%).

У закордонному виборчому окрузі за Ю.ТИМОШЕНКО проголосували 60,57% виборців, за В.ЯНУКОВИЧА – 33,96 % виборців.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).